Матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» — «Рейнджерс» пройдет в ночь на среду, 23 октября, на арене «Белл-центра» в Монреале. Начало — в 2.15 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр НХЛ. Матчи лиги в прямом эфире можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Монреаль» — «Рейнджерс» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» сыграл 6 матчей и набрал 5 очков, предыдущую игру «Канадиенс» провели с «Айлендерс» (3:4 Б). У «Рейнджерс» — 5 матчей и 9 очков, перед этой игрой клуб из Нью-Йорка встречался с «Торонто» (4:1).