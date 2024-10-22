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22 октября, 23:15

«Монреаль» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Монреаль» и «Рейнджерс» сыграют в НХЛ 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (№10).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» — «Рейнджерс» пройдет в ночь на среду, 23 октября, на арене «Белл-центра» в Монреале. Начало — в 2.15 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр НХЛ. Матчи лиги в прямом эфире можно смотреть в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

Основные события игры «Монреаль» — «Рейнджерс» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» сыграл 6 матчей и набрал 5 очков, предыдущую игру «Канадиенс» провели с «Айлендерс» (3:4 Б). У «Рейнджерс» — 5 матчей и 9 очков, перед этой игрой клуб из Нью-Йорка встречался с «Торонто» (4:1).

ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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