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Сегодня, 06:09

«Монреаль» одержал победу над «Сент-Луисом»

Мария Гусева
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«Монреаль» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

В составе «Канадиенс» шайбы забросили Йоэль Армиа (дубль), Кирби Дах, Коул Кофилд и Джош Андерсон.

За «Блюз» голами отметились Брэндон Саад, Алексей Торопченко, Никита Александров и Павел Бучневич.

Хоккей

НХЛ

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Голы: Саад — 12 (Шенн, Барбашев), 19:25 — 0:1. Армиа — 2 (Эванс, Дадонов), 21:43 — 1:1. Торопченко — 2 (Питлик, Александров), 26:59 — 1:2. Дак — 6 (бол., Сузуки, Дворак), 36:15 — 2:2. Кофилд — 23 (Сузуки), 40:36 — 3:2. Александров — 1 (Росен, Питлик), 42:29 — 3:3. Бучневич — 13 (бол.), 44:42 — 3:4. Армиа — 3 (Эванс, Дадонов), 47:20 — 4:4. Друэн — 1 (Ковачевич), 51:30 — 5:4.

Вратари: Аллен — Биннингтон (58:10).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (11+10+6) — 22 (9+4+9).

Наши: Дадонов (16.59/2/+1) — Александров (9.58/2/+2), Барбашев (15.24/0/0), Бучневич (21.21/1/-1), Торопченко (10.35/2/+2).

8 января. Монреаль. Centre Bell.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сент-Луис Блюз
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