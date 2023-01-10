«Сиэтл» выиграл у «Монреаля» и одержал пятую победу подряд

«Сиэтл» победил «Монреаль» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забросили Эли Толванен, Даниэль Спронг, Винс Данн и Мэттью Бенайерс.

«Сиэтл» одержал пятую победу подряд и идет на пятом месте в таблице Западной конференции с 50 очками в 39 матчах. «Монреаль» занимает 15-ю строчку на Востоке с 35 очками в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сиэтл» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Толванен — 5 (Данн, Гурд), 6:54 — 0:1. Спронг — 13 (бол., Бураковски, Бенайерс), 10:01 — 0:2. Данн — 7 (Толванен, Гурд), 14:20 — 0:3. Бенайерс — 15 (п.в., Эберле), 58:57 — 0:4.

Вратари: Монтембо (56:57 — 58:57) — Джонс.

Штраф: 27 — 9.

Броски: 21 (6+9+6) — 41 (19+16+6).

Наши: Дадонов (10.03/1/-1) — -.

10 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.