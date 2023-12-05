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НХЛ

Сегодня, 06:04

«Монреаль» обыграл «Сиэтл»

Сергей Разин
корреспондент
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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 4:2.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Шон Монахэн, еще по голу забили Джош Андерсон и Таннер Пирсон. У «Кракен» отличились Джаред Макканн и Винс Данн.

После этого матча «Монреаль» с 25 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 22 очками — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сиэтл» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Монахэн — 7 (Андерсон, Эванс), 4:03 — 1:0. Пирсон — 4 (Галлахер, Дворак), 23:12 — 2:0. Монахэн — 8 (бол., Сузуки, Кофилд), 26:58 — 3:0. Маккэн — 12 (Данн, Ларссон), 34:05 — 3:1. Данн — 4 (бол., Толванен, Бенайерс), 44:49 — 3:2. Андерсон — 1, 59:28 — 4:2.

Вратари: Монтембо — Грубауэр (58:29 — 59:28).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (10+10+10) — 34 (13+7+14).

Наши: — .

5 декабря. Монреаль. Centre Bell.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сиэтл Кракен
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