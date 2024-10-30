«Сиэтл» разгромил «Монреаль», Монтор набрал 4 очка

«Сиэтл» на выезде разгромил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

Защитник гостей Брандон Монтор сделал одну результативную передачу и отметился хет-триком. По одной шайбе у «Кракен» забили Оливер Бьоркстранд, Джейми Олексяк, Ээли Толванен, Джейден Шварц и Райкер Эванс.

У хозяев отличились Коул Кофилд и Джош Андерсон.

«Сиэтл» поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 11 очками в 10 матчах. «Монреаль» идет на 13-й строчке «Востока» с 9 очками в 10 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сиэтл» — 2:8 (1:4, 0:2, 1:2)

Голы: Олексяк — 1 (Бураковски, Стивенсон), 0:25 — 0:1. Эванс — 3 (Эберле, Маккэн), 3:49 — 0:2. Шварц — 2 (бол., Стивенсон, Монтур), 7:27 — 0:3. Бьоркстранд — 3 (Шварц), 10:33 — 0:4. Кофилд — 9 (Слафковски, Мэйлу), 16:11 — 1:4. Монтур — 2 (бол., Бьоркстранд, Стивенсон), 21:32 — 1:5. Монтур — 3 (Олексяк, Шварц), 28:44 — 1:6. Монтур — 4 (бол., Маккэн, Стивенсон), 54:12 — 1:7. Толванен — 3 (Махура, Бенайерс), 55:14 — 1:8. Андерсон — 1 (Мэтисон, Штрабл), 55:28 — 2:8.

Вратари: Монтембо (Примо, 21:32) — Даккорд.

Штраф: 26 — 12.

Броски: 30 (15+7+8) — 23 (9+8+6).

30 октября. Монреаль. Centre Bell.