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Сегодня, 05:40

«Монреаль» одержал волевую победу над «Тампой», Кучеров забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров и Александр Каррье.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Монреаль» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров забил один из голов и достиг отметки в 70 (22+48) очков за сезон. Второй гол «Лайтнинг» на счету Джейка Гюнтцеля.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

У «Канадиенс» отличились Джейк Эванс, Алекс Ньюхук и Юрай Слафковски.

«Монреаль» набрал 52 очкв в 47 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 6-й строчке — 53 очка в 46 играх.

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