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7 ноября, 23:15

«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй» начнется в 03.00 мск 8 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Тампы-Бэй».
Фото USA Today Sports
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В ночь на 8 ноября «Монреаль» на своем льду арены «Белл-центр» в Квебеке (Канада) сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в среду. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Монреаль» — «Тампа-Бэй» можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» с помощью матч-центра проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий игры.

«Канадиенс» с 12 баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Лайтнинг» занимают четвертое место с 14 очками.

За «Тампу-Бэй» выступают российские хоккеисты Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник) и Никита Кучеров (нападающий).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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