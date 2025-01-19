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Сегодня, 05:55

«Торонто» разгромил «Монреаль», уступая со счетом 0:3 к 30-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 7:3.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Оливер Экман-Ларссон, по голу забили Бобби Макканн, Ник Робертсон, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Стив Лоренц и Давид Кампф. У «Канадиенс» шайбы забросили Кирби Дах, Патрик Лайне и Джош Андерсон. При этом «Монреаль» вел со счетом 3:0 до 30-й минуте.

После этого матча «Торонто» 60 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 48 очками — на 10-й строчке.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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