Одного гола Кофилда хватило «Монреалю» для победы над «Торонто»

Сегодня, 04:48
«Монреаль» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.
Единственную шайбу забросил нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд. На 8-й минуте первого периода он реализовал большинство после передач Кирби Даха и Юрая Слафковски.
Для обеих команд это был первый матч в новом регулярном чемпионате.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Торонто» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Кофилд — 1 (бол., Слафковски, Дак), 7:48 — 1:0.
Вратари: Монтембо — Столарз (57:45).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (14+6+7) — 45 (18+13+14).
10 октября. Монреаль. Centre Bell.