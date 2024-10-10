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Сегодня, 04:48

Одного гола Кофилда хватило «Монреалю» для победы над «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монреаль» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд. На 8-й минуте первого периода он реализовал большинство после передач Кирби Даха и Юрая Слафковски.

Для обеих команд это был первый матч в новом регулярном чемпионате.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Торонто» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Кофилд — 1 (бол., Слафковски, Дак), 7:48 — 1:0.

Вратари: Монтембо — Столарз (57:45).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (14+6+7) — 45 (18+13+14).

10 октября. Монреаль. Centre Bell.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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