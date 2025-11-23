Видео
Сегодня, 05:55

«Монреаль» обыграл «Торонто», у Демидова две результативные передачи

Павел Лопатко

«Монреаль» выиграл у «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев шайбы на счету Лэйна Хатсона, Ноа Добсона (дважды) и Джоша Андерсона (дважды). Российский нападающий Иван Демидов сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у него 17 (4+13) очков в 21 матче.

За «Торонто» забили Оливер Экман-Ларссон и Вильям Нюландер.

«Монреаль» прервал серию из пяти поражений подряд. Он занимает 9-е место в Восточной конференции (25 очков после 21 игры). «Торонто» (21 очко после 22 матчей) расположился на 15-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Торонто
Иван Демидов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Лифс
