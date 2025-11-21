Видео
Сегодня, 05:41

Овечкин оформил хет-трик в матче с «Монреалем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (слева) после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин на 17-й минуте третьего периода сделал счет 6:4, а спустя 2 минуты забил еще раз. Это его третий гол в матче. Он 33-й раз в карьере оформил хет-трик.

Для 40-летнего россиянина это 9-й и 10-й голы в сезоне-2025/26 и 906-й и 907-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.

С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 984 гола (907+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.

4

  • Скиталец

    Дед сегодня 3+1)))) Красавчик, Король)

    21.11.2025

  • garrye95

    Красавчик. А как же "возраст берёт своё", служители пера?)

    21.11.2025

  • невропатолог176

    Хаппи:upside_down:

    21.11.2025

  • Николай Викторов

    Какое прекрасное утро, спасибо, Александр!

    21.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
