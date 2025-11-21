Видео
Сегодня, 03:14

Овечкин забил в четвертом матче подряд. У него теперь 905 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 1-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство. Он забил в четвертом матче подряд.

Для 40-летнего россиянина это 8-й гол в сезоне-2025/26 и 905-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.

С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 982 гола (905+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.

5

  • Алексей Х

    Что он себе позволяет?))

    21.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Доброе утро !!!!! Неплохо. Явно вкатывается в сезон. Ждём дубль.

    21.11.2025

  • pchela_tr

    Саня, давно дублей не было!

    21.11.2025

  • Skovorodker

    Если не ошибаюсь, теперь он вышел на чистое первое место по голам в непустые ворота!

    21.11.2025

  • EvgeniShu

    Супер!!!

    21.11.2025

    Александр Овечкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Игроки «Вашингтона» обсудили стрижку Овечкина за 70 долларов: «Они пытаются его клонировать»
    Овечкин поднялся на восьмое место по важному бомбардирскому показателю в НХЛ
    Овечкин повторил рекорд НХЛ для возрастных игроков девятилетней давности
    Овечкин повторил рекорд Хоу по числу голов на одной арене НХЛ
    Овечкин вошел в топ-10 по числу побед в НХЛ
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
