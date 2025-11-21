Овечкин забил в четвертом матче подряд. У него теперь 905 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

На 1-й минуте первого периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство. Он забил в четвертом матче подряд.

Для 40-летнего россиянина это 8-й гол в сезоне-2025/26 и 905-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин является рекордсменом по голам в регулярках.

С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф у Овечкина теперь 982 гола (905+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории, уступая лишь Уэйну Гретцки.