«Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 21 ноября. Игра пройдет на арене «Центр Белл» в Монреале (Канада), стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Монреаль» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Монреаль» — «Вашингтон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль) Монреаль Вашингтон

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Монреаль» набрал 23 очка в 19 матчах, «Вашингтон» провел 20 матчей и набрал 22 очка. В предыдущей игре сезона «Монреаль» уступил «Коламбусу» со счетом 3:4Б, а «Вашингтон» победил «Эдмонтон» (7:4).