«Вашингтон» проиграл «Монреалю» в третьем матче, Овечкин забил гол

«Монреаль» обыграл «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Кэпиталз».

Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече забросил одну шайбу. Для него этот гол стал третьим в Кубке Стэнли-2025 и 75-м в плей-офф НХЛ за карьеру.

Четвертый матч состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Монреаль» — «Вашингтон» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Голы: Макмайкл — 3 (Рой, Сандин), 3:20 — 0:1. Каррье — 1 (Ньюхук, Эванс), 19:07 — 1:1. Сузуки — 2 (бол.), 28:37 — 2:1. Чикран — 1 (Манджапане, Эллер), 30:47 — 2:2. Кофилд — 2 (Хатсон), 39:51 — 3:2. Овечкин — 3 (Строум, Бовилье), 42:39 — 3:3. Дворак — 2 (Савар, Армиа), 44:17 — 4:3. Слафковски — 1 (Кофилд), 53:23 — 5:3. Ньюхук — 1 (бол., Галлахер, Мэтисон), 57:35 — 6:3.

Вратари: Монтембо (Добеш, 31:39) — Томпсон (Линдгрен, 53:23).

Штраф: 18 — 24.

Броски: 40 (15+11+14) — 21 (7+7+7).

Наши: Демидов (15.37/1/0) — Алексеев (10.27/1/-1), Овечкин (15.16/2/0).

26 апреля. Монреаль. Centre Bell.