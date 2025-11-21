«Вашингтон» переиграл «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу. 40-летний россиянин забил в четвертой игре подряд. У него теперь 907 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и 984 гола с учетом плей-офф. Также у «Кэпс» по две шайбы забросили Итэн Фрэнк и Сонни Милано, одну шайбу забросил Джейкоб Чикран. У «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Джозеф Велено, Ник Сузуки и Майкл Мэтисон. «Вашингтон» набрал 24 очка в 21 матче и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 11-й строчке — 23 очка в 20 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль) Монреаль Вашингтон

Vladimir Demin Супер! 21.11.2025

maxcds Риторический вопрос 21.11.2025

Чтанислав Серчесов Это фантастика! 21.11.2025

Adiоs Amigos R ...мироздания... (Сегодня уж точно)) 21.11.2025

maxcds Светловолосый, голубоглазый башкир Василевский? Маякни если тебя держат в плену. По сейвам не забудь поделиться впечатлением. Нюансы в третьем добивании? Разумеется для зомби будет "в него попали", все же интересно мнение объективных. Кстати, в концовке убойный с кистей от Марципани тоже потащил на классе. 21.11.2025

Капитон Матроскин Хорошее утро, Вши, Тампа, Колямбус - все напобЕдили)) 21.11.2025

Sergey Krug -33-34-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены: 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846, 848, 850, 855, 856, 859, 861, 863, 871, 872, 880, 891, 893, 896, 897, 898, 899, 905 и 906-я шайба Ови(5-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48, -105-й праймери Джона Карлсона на Ови, -в 457-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(11-й, догнал Эспозито, 10-й Фрэнсис- 470, 3-й Мессье, Дионн-513, 2-й Ягр-540,1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-499(6-й), Малкин-366(29-й) -141-й раз набирает 3+ очка за игру(19-й, 18-й Босси-144, 4-й Ягр-195, 3-й Дионн-202, 2-й Лемье-272, 1- й Гретцки-459) из действующих больше только у Кросби-188(5-й в лиге) -33-й раз набирает 4+ очка за игру(29-й, догнал Кучкрова, 28-й Николз-34, 2-й Лемье-124, 1- й Гретцки-217) из действующих больше: Кросби-43(14-й в лиге),Макдевид-41(19-й) 21.11.2025

Sergey Krug -67-я шайба в пустые ворота( 1-й в лиге, 2-й Гретцки-56, 3-й Хосса-40, (все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802, 824,826,834, 855, 866, 869, 873, 875, 878, 882, 886, 901 и 907 -я) Преследователи: Кросби-39(4-й), Маршан -38(5-й), -1-й праймери Ови на Этена Фрэнка (454-й в карьере,46–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона,) из действующих лидер Кросби-658 (9-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймари Ови- Бекстрем-74 шайбы, второй Сёмин, Кузнецов по 28, 1-й среди россиян по праймари в НХЛ -Малкин-524(24-й), рекорд НХЛ у Гретцки -1324 праймари) 21.11.2025

Owck Сыграно четверть матчей (примерно), Александр вышел на график 35-40 шайб за сезон 21.11.2025

Sergey Krug -Сэм Монтембо 109-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 3 и более шайб ( в его воротах побывали 777, 832 и 905-я шайбы Ови) в 5 играх при 18 бросках в створ. Лидеры по пропущенным шайбам от Ови: Флери-28 пропущенных и Лундквист -24, - Якуб Добеш стал 185-м вратарем пропустившим от Ови, это была его 2-я игра против Александра, в которых Ови нанес 2 броска в створ его ворот. По числу поверженных вратарей в регулярке у Ови 1-й показатель в истории, 2-й Ягр-178, 3-й Марло-177, 4-й Кросби-166, Мессье-164(5-й), из действующих игроков следуют за Ови: Стэмкос-158 (7-й), Малкин – 154(10-й), Кэйн-151, Таварес-149, Копитар-148, Перри-148, …Драйзайтль-112, Мэттьюс-106 вратарей 21.11.2025

Sergey Krug -1643-е очко в РС, 907+736 (10-й, обогнал Сакика, 9-й Кросби -1708, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1369(28-й) -1643-е очко в РС, за одну команду (6-й, обогнал Сакика, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1708, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1369 (9-й) -1790-е очко в КС и РС-1643 и КС-147, 982 ш+806 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1909, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1549(23-й) -40-42-я шайба и 74-е очко в 61 игре с Монреалем в РС, 261-й бросок в створ . 4-й хет-трик в ворота Монреаля, Монреаль 12-я команда, в чьи ворота Ови отправляет 40 и более шайб, это рекорд НХЛ, 2-й Эспозито-10 х 40, Гретцки, Дионн по 7, Кросби-4, (новые кандидаты: Оттава-38) 21.11.2025

Sergey Krug -147-149-я в ноябре в РС (2-й, 3-й Мессье-129, 1-й Гретцки-154) действующие: преследователь – Кросби-117(7-й). У Александра рекорды в марте-161, апреле-78 и в октябре-126; -152-154-я шайба в четверг (4-й, 3-й Бр. Халл-156, 2-й М. Ришар-157,1-й Г. Хоу-175,) преследователь: Стэмкос-150(5-й) в 260 играх ), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -82 шайбы и во вторник- 160 шайб -6914-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4341(19-й), -7589-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4883(18-й) -3779-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029)-НХЛ обновил данные!!! -4451-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) 21.11.2025

VeryOldLazy %? Пох)) 21.11.2025

Sergey Krug -430-432-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-255, Малкин-224. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -У Ови было 475 в РС до 30 лет (5-й, 4-й Айзерман-481, 3-й Лемье-494, 2-й 2.Босси-564, 1.Гретцки-706), действующие : Мэттьюс-410 (28 лет), Пастрняк-402 (29 лет), Макдэвид-370(28 лет), -199-201-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-120, Малкин-95, -8-10-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) 21.11.2025

Вислый в бане Так зачем тем, кто не бежит, нужен плей-офф? Там как раз бегать надо. 21.11.2025

Капитон Матроскин Всех с праздником! Леш, огнетушители достал?)) 21.11.2025

maxcds Рано об этом говорить. % выигранных вбрасываний пока плох. 21.11.2025

victorio Сложилось ощущение, что я продолжал смотреть вчерашнюю игру с Ойлерз. Ови забил сегодня три разные шайбы, отдал великолепную голевую, чуть не подрался, удалился, первая звезда матча... мог и покер на последних секундах оформить... отличная игра от Ови и всей команды!!! Следующая игра с Тампой, тоже должно быть интересно и валидольно))) 21.11.2025

Оскара Тому Харди Дамы и господа..Внимание! Смертельный номер "переобувание в воздухе" Выполняет Оскар! Поприветствеум! Але ап.... Блестяще...Итак,смотрите результат.. Какой же молодец Александр Овечкин, в 40 лет наперекор природе и всяким скептикам-нытикам творит историю.. Очень рад буду ошибиться своём прогнозе, что "природу не обманешь " )))Лишь бы это не было единичным всплеском.. 21.11.2025

Adiоs Amigos R Это он не подумавши сделал... 21.11.2025

Sergey Krug -649-651-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-468(8-й), Стэмкос-414(16-й) -460-462-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, действующие: Кросби-296(17-й) -327-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, 3-й Бр. Халл-265) действующие: Стэмкос-230(11-й), Кросби-190(23-й), Малкин-184(26-й), -574-575- я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-443(10-й) -245-я в 1-м периоде(новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-241, 3-й Эспозито-240,4-й Бр. Халл-237, 5-й Г. Хоу-229), действующие: Кросби -197 (16-й) -339-340-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -209(19-й) 21.11.2025

mikha1 Вообще-то был, Вегасу. А вот в 29 не было ни одного хеттрика, но это ему не помешало в итоге забить 53 и в очередной раз взять Ришара. 21.11.2025

Вислый в бане В Россиюшке отключают мобильный интернет, не могу прочитать, о чем новость. А так бы порадовался, конечно. 21.11.2025

Sergey Krug -180 -й мультигол в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-108(21-й), Стэмкос-101(25-й),Мэттьюз-81(51-й),Малкин-75(64-й) -33-й хет-трик в регулярке (4-й, догнал Бр.Халла, 3-й Босси-39, 2-й Лемье-40,1-й Гретцки-50), действующие: Пастрняк-19(17-й) -13-й гол в карьере в первую минуту матча,(2-й, догнал Мессье, 1-й Кросби-15) -690-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-515(16-й) -839-840-я в РС, заброшенная вратарям (1-й, 2-й Гретцки-838, 3-й Г. Хоу- 789, 4-й Ягр-744, 5-й Бр. Халл-730) действующие: Кросби-598, Стэмкос-563 21.11.2025

Sergey Krug Дух Хлебонасущенского представляет - 905-907-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-637(16-й), Стэмкос-586(22-й), Малкин-519(40-й),Таварес-505(46-й),Кэйн-495(51-й), Перри-455(63-й) - 905-907-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -637(5-й), Малкин-519(20-й), -982-984-я в РС и КС 907+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-32 шайбы ) действующие: Кросби -708(16-й), Стэмкос-636(25-й),Малкин-586(37-й) -1512 игра в регулярке(24-й, 23-й Айзерман-1514, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -151-й раз открывает счет в РС(1-й, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Бр. Халл-131), из действующих игроков ближайший преследователь Кросби-123(5-й), Стэмкос-94(24-й), 21.11.2025

Sn0w Кстати по новым правилам и при очень большой беде у соперника есть шанс забить три гола трём разным вратарям. Когда-нибудь, думаю. такое случится. Если правило не отменят, конечно 21.11.2025

mikha1 А вот унас сегодня укороченный)) Правда так каждую пятницу) 21.11.2025

Sn0w Прайс, глядя в статистику матча и соперника, думает: "На его месте должен был быть я!" 21.11.2025

mikha1 Да вроде бы Джон Андерсон. 21.11.2025

igogohruhru Ну все попёрло 21.11.2025

объективный Артём =) "Башкир" который? Пока нет, но перед просмотром большого ХЛ интрига бешенная теперь) 21.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ какой матч ? 21.11.2025

Сергей Ох, Саня, жёстко ты обходишься с зайцами..... Зоозащитники будут против ))) И совсем не жалеешь хейтеров...Но это нормально) Поздравления с 3+1 и продолжай в том же духе! 21.11.2025

Owck 32 (33) 21.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ твой рот здесь никто не просил открывать . он у тебя для другого 21.11.2025

Инсбрук 1964 Овечкин проводит 21-й сезон в НХЛ, в 1512 играх забросил 907 шайб. Полную статистику даст Сергей К., я же для сравнения приведу другие цифры: Драйзайтль и Макдэвид играют уже вместе 23 сезона, на обоих приходится на данный момент 1548 игр и 783 гола. Спорить не о чем. 21.11.2025

maxcds Вы видели что сделал лучший вратарь мира в ОТ?! 21.11.2025

Osokin L Браво :clap: :clap: :clap: 21.11.2025

Adiоs Amigos R Беттмэн нанял новых сценаристов просто. :sunglasses: 21.11.2025

mikha1 Ну-ну. Пока 907, не забегай вперед, дождись матча с Тампой) 21.11.2025

Скиталец :thumbsup::handshake: 21.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Овечкин забил двум вратарям и в пустую рамку забил. Это что то новое . Или было уже такое ?? 21.11.2025

Алексей Х Ты б вообще обоsрался) 21.11.2025

Adiоs Amigos R Виагрой затарились...) 21.11.2025

Алексей Х Восстание пенсионеров - назовем этот феномен так)) 21.11.2025

Скиталец Ови -20, Кросбай -21, Малыч -23. Деды разрывают нхл)) 21.11.2025

Sergey Krug 178. Коннор Ингрэм 2 19 ноября, 2024 179. Леви Мериляйнен 1 17 января,2025 180. Иван Федотов 1 6 февраля,2025 181. Кэлвин Пикард 2 23 февраля,2025 182. Георгий Романов 1 15 марта,2025 183. Илья Сорокин 1 6 апреля,2025 184. Джет Гривз 2 13 апреля,2025 185. Якуб Добеш 1 20 ноября,2025 21.11.2025

Sergey Krug 161. Вилле Хуссо 1 3 ноября, 2022 162. Карел Веймелка 1 5 ноября, 2022 163. Стюарт Скиннер 2 7 ноября, 2022 164. Феликс Сандстрем1 23 ноября, 2022 165. Спенсер Мартин 2 29 ноября, 2022 166. Давид Риттих 1 23 декабря, 2022 167. Юкко-Пекка Луукконен 4 3 января, 2023 168. Каапо Кяхкёнен 2 4 марта, 2023 169. Финикс Копли 1 6 марта, 2023 170. Джозеф Уолл 3 24 октября, 2023 171. Ярослав Аскаров 1 30 декабря, 2023 172. Алекс Неделькович 3 2 января, 2024 173. Самуэль Эрссон 3 1 марта, 2024 174. Дастин Вульф 2 18 марта, 2024 175. Петр Кочетков 4 22 марта, 2024 176. Кейден Примо 1 31 октября, 2024 177. Илья Самсонов 2 18 ноября, 2024 21.11.2025

Рой Мансон А вата боялась. Я ж говорил,что бревно 1100-1200 пробьёт в этом чмошном слабом нхл 21.11.2025

Sergey Krug 141. Лоран Броссуа 1 25 февраля, 2020 142. Алекс Стэлок 2 1 марта, 2020 143. Шестёркин Игорь 5 4 февраля, 2021 144. Картер Харт 6 7 февраля, 2021 145. Аарон Делл 1 21 февраля, 2021 146. Джереми Свэйман 2 8 апреля, 2021 147. Алекс Лайон 4 17 апреля, 2021 148. Даниэль Владарж 3 23 октября, 2021 149. Филип Густавссон 3 25 октября, 2021 150. Спенсер Найт 4 4 ноября, 2021 151. Эдин Хилл 1 20 ноября, 2021 152. Даниил Тарасов 3 4 декабря, 2021 153. Тэтчер Демко 4 16 января, 2022 154. Крис Дригер 1 5 марта, 2022 155. Элвис Мерзликин 4 17 марта, 2022 156. Джейк Оттинджер 2 29 марта, 2022 157. Нико Доус 3 26 марта, 2022 158. Тристан Джарри 2 9 апреля, 2022 159. Сэм Монтембо 3 16 апреля, 2022 160. Логан Томпсон 2 20 апреля, 2022 21.11.2025

Sergey Krug 121. Фредерик Андерсен 10 3 января, 2017 122. Мэтт Мюррей 6 11 октября, 2017 123. Петр Мразек 9 20 октября, 2017 124. Скотт Уэджвуд 3 6 ноября, 2017 125. Мартин Джонс 5 4 декабря, 2017 126. Антон Форсберг 2 6 декабря, 2017 127. Харри Сятери 1 25 января, 2018 128. Коннор Хеллебайк 7 12 марта, 2018 129. Александр Георгиев 10 26 марта, 2018 130. Юусе Сарос 4 5 апреля, 2018 131. Кейси Десмит 5 7 ноября, 2018 132. Филипп Грубауэр 3 16 ноября, 2018 133. Джейк Аллен 6 3 января, 2019 134. Джек Кэмпбелл 2 18 февраля, 2019 135. Джордан Биннингтон 4 2 октября, 2019 136. Пекка Ринне 2 10 октября, 2019 137. Микко Коскинен 2 24 октября, 2019 138. Йоонас Корписало 2 9 декабря, 2019 139. Маккензи Блэквуд 6 20 декабря, 2019 140. Маркус Хёгберг 2 7 января, 2020 21.11.2025

Sergey Krug 101. Кори Шнайдер 8 4 апреля, 2014 102. Рето Берра 2 20 ноября, 2014 103. Чад Джонсон 3 28 ноября, 2014 104. Семён Варламов 8 12 января, 2015 105. Картер Хаттон 9 16 января, 2015 106. Эрик Фаст 2 20 января, 2015 107. Робин Ленер 4 5 февраля, 2015 108. Джон Гибсон 4 15 февраля, 2015 109. Кэм Тэлбо 7 11 марта, 2015 110. Кит Кинкейд 4 10 октября, 2015 111. Скотт Дарлинг 4 15 октября, 2015 112. Майкл Хатчинсон 3 25 ноября, 2015 113. Андрей Василевский 12 27 ноября, 2015 114. Линус Улльмарк 2 28 декабря, 2015 115. Эндрю Хаммонд 2 10 января, 2016 116. Антти Раанта 2 17 января, 2016 117. Томас Грайсс 7 18 февраля, 2016 118. Луи Доминге 3 22 февраля, 2016 119. Дарси Кемпер 3 26 февраля, 2016 120. Кристофер Гибсон 2 5 апреля, 2016 21.11.2025

Sergey Krug 81. Илья Брызгалов 4 20 октября, 2011 82. Андерс Линдбек 1 20 декабря, 2011 83. Стив Мэйсон 8 31 декабря, 2011 84. Жозе Теодор 3 17 февраля, 2012 85. Дастин Токарски 4 8 марта, 2012 86. Кори Кроуфорд 5 18 марта, 2012 87. Мэтт Хэкетт 2 25 марта, 2012 88. Эл Монтойя 4 22 марта, 2013 89. Джастин Питерс 1 2 апреля, 2013 90. Якоб Маркстрём 6 6 апреля, 2013 91. Бен Скривенс 1 16 апреля, 2013 92. Антон Худобин 4 10 октября, 2013 93. Джейсон Лабарбера 1 14 октября, 2013 94. Деван Дубник 12 24 октября, 2013 95. Джош Хардинг 1 7 ноября, 2013 96. Андерс Нильссон 4 30 ноября, 2013 97. Марек Мазанец 1 7 декабря, 2013 98. Туукка Раск 10 1 марта, 2014 99. Эдди Лекк 4 14 марта, 2014 100. Йонас Хиллер 1 18 марта, 2014 21.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Демидов ссыкунишка . , с Уилсоном поссал драться 21.11.2025

Sergey Krug 61. Бен Бишоп 10 18 декабря, 2008 62. Патрик Лалим 1 26 декабря, 2008 63. Майк Смит 5 1 января, 2009 64. Ян Дани 2 19 января, 2009 65. Брайан Эллиотт 11 1 февраля, 2009 66. Джонатан Куик 8 5 февраля, 2009 67. Майкл МакКЕННА 3 14 февраля, 2009 68. Евгений Набоков 8 15 октября, 2009 69. Дэн Эллис 5 17 октября, 2009 70. Джефф Делорье 2 19 декабря, 2009 71. Брент Джонсон 3 21 января, 2010 72. Юнас Густавссон 1 6 декабря, 2010 73. Сергей Бобровский 16 18 января, 2011 74. Джонатан Бернье 7 12 февраля, 2011 75. Кёртис Макелинни 5 16 февраля, 2011 76. Антти Ниеми 4 17 февраля, 2011 77. Натан Лоусон 1 1 марта, 2011 78. Джимми Ховард 8 16 марта, 2011 79. Йонас Энрот 4 2 апреля, 2011 80. Джеймс Раймер 7 5 апреля, 2011 21.11.2025

Sergey Krug 41. Крэйг Андерсон 10 3 апреля, 2007 42. Веса Тоскала 8 29 октября, 2007 43. Томаш Вокоун 8 15 ноября, 2007 44. Юхан Хедберг 4 21 ноября, 2007 45. Доминик Гашек 1 17 декабря, 2007 46. Тай Конклин 3 27 декабря, 2007 47. Кэри Прайс 22 5 января, 2008 48. Дуэйн Ролосон 5 17 января, 2008 49. Дэни Сабурин 2 21 января, 2008 50. Фредрик Норрена 1 5 февраля, 2008 51. Стивен Валикетт 2 10 февраля, 2008 52. Миикка Кипрусофф 6 12 марта, 2008 53. Карри Ряме 5 3 апреля, 2008 54. Николай Хабибулин 4 11 октября, 2008 55. Олаф Кёльциг 1 10 ноября, 2008 56. Майкл Лейтон 1 12 ноября, 2008 57. Никлас Оскар Бекстрём 2 24 ноября, 2008 58. Ондржей Павелец 18 26 ноября, 2008 59. Ярослав Галак 10 28 ноября, 2008 60. Джоуи Макдональд 4 4 декабря, 2008 21.11.2025

Sergey Krug 21. Брайан Буше 2 16 января, 2006 22. Кёртис Сэнфорд 1 19 января, 2006 23. Марк-Андре Флёри 28 25 января, 2006 24. Роберт Эш 5 10 февраля, 2006 25. Рэй Эмери 8 2 марта, 2006 26. Гарт Сноу 2 6 марта, 2006 27. Себастьян Карон 1 8 марта, 2006 28. Райан Миллер 19 14 марта, 2006 29. Джон Грэм 7 23 марта, 2006 20. Мартин Гербер 8 25 марта, 2006 31. Тим Томас 8 10 апреля, 2006 32. Майкл Данэм 2 13 апреля, 2006 33. Джейми Макленнан 1 15 апреля, 2006 34. Марк Дени 2 21 октября, 2006 35. Петер Будай 3 25 октября, 2006 36. Алекс Олд 5 13 ноября, 2006 37. Эндрю Рэйкрофт 3 24 ноября, 2006 38. Рик Дипьетро 5 25 ноября, 2006 39. Скотт Клемменсен 8 25 февраля, 2007 40. Йохан Холмквист 3 1 марта, 2007 21.11.2025

Sergey Krug 1. Паскаль Леклер 5 5 октября, 2005 2. Кевин Уикз 1 10 октября, 2005 3. Кэм Уорд 19 12 октября, 2005 4. Роберто Луонго 9 20 октября, 2005 5. Шон Бурк 3 28 октября, 2005 6. Микаэль Теллквист 2 6 ноября,2005 7. Эд Бельфор 6 8 ноября, 2005 8. Мартин Бродёр 7 11 ноября, 2005 9. Мартин Бирон 4 17 ноября, 2005 10. Хенрик Лундквист 24 3 декабря, 2005 11. Крис Мэйсон 2 7 декабря, 2005 12. Крис Осгуд 1 9 декабря, 2005 13. Майкл Гарнетт 1 22 декабря, 2005 14. Кристобаль Юэ 6 23 декабря, 2005 15. Ханну Тойвонен 1 27 декабря, 2005 16. Антеро Нииттимяки 7 31 декабря, 2005 17. Кари Лехтонен 22 1 января, 2006 18. Адам Манро 1 10 января, 2006 19. Марти Турко 3 12 января, 2006 20. Жан-Себастьян Жигер 7 13 января, 2006 21.11.2025

Sergey Krug Якуб Добеш вратарь № 185,первая 20 ноября 2025,всего 1 21.11.2025

Adiоs Amigos R Разрешаю и тебе последовать его примеру. Но только без членовредительства! 21.11.2025

Adiоs Amigos R А вообще, спасибо Александру, конечно. Хоть отвлекает СЭ-журналюг от поисков нового главного тренера Спартака, подкидывая им новые темы для творчества... 21.11.2025

Алексей Х 10+10. Ови стал центром)) 21.11.2025

Скиталец 10+10 за 21 игру. Это супер статка для деда) Овечкин, ты супер стар))) 21.11.2025

Политпроект с Невы Бандерлоги типа майков и робинов спят ещё? Их высеров нет ещё. А Саня молодец! 21.11.2025

Sergey Krug 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 20 очков(10+10),21 игра...продолжается 21.11.2025

Sergey Krug Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 21.11.2025

Догада Надеюсь Остров пояснит чем сегодня помог Овечкину Демидов, но обоих вратарей Монреаля деклассировали до уровня АХЛ 21.11.2025

объективный Артём =) За Ришаром шоли?)))) Фифуся прими мои самые искренние соболезнования) 21.11.2025

Скиталец Вашиков с победой, 6-е пока, а недавно в конце были на востоке. Булки токма не расслабляйте) 21.11.2025

nikola mozaev Овечкин зашёл на хет-трик и забросил уже 10 шайб в сезоне! А с каким скрипом всё начиналось? Вот уж, правда, что русские долго запрягают, но быстро едут! 21.11.2025

Sergey Krug ГЕРМАНИЯ 7(1) Томас Грайсс(ГЕР),3(1) Филипп Грубауэр(ГЕР),1(1) Олаф Кёльциг(ГЕР) итого:вратарей-3,шайб-11 ШВЕЙЦАРИЯ 8(1) Мартин Гербер(ШВЕЙЦ), 2(1) Рето Берра(ШВЕЙЦ), 1(1) Йонас Хиллер(ШВЕЙЦ),итого:вратарей-3,шайб-11 СЛОВАКИЯ 10(1) Ярослав Галак(СЛО),3(1) Петер Будай(СЛО) итого: вратарей-2,шайб-13 ДАНИЯ 10(1) Фредерик Андерсен(ДАН) ФРАНЦИЯ 6(1) Кристобаль Юэ(ФРАН) ЛАТВИЯ 4(1) Элвис Мерзликин(ЛАТ) 21.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ В 39 ни одного хеттрика не было 21.11.2025

Sergey Krug ЧЕХИЯ 18(1) Ондржей Павелец(ЧЕХ) 9 (1) Петр Мразек(ЧЕХ) 8 (1) Томаш Вокоун(ЧЕХ) 3 (1) Даниэль Владар(ЧЕХ) 1 (5) Доминик Гашек(ЧЕХ),Марек Мазанец(ЧЕХ),Карел Веймелка(ЧЕХ),Давид Риттих(ЧЕХ),Якуб Добеш итого: вратарей-9,шайб-43 21.11.2025

Sergey Krug ШВЕЦИЯ 24(1) Хенрик Лундквист(ШВеция) 6 (1) Якоб Маркстрём(ШВЕ) 4 (5) Юхан Хедберг(ШВЕ),,Йонас Энрот(ШВЕ),Андерс Нильссон(ШВЕ) Эдди Лекк(ШВЕ),Робин Ленер(ШВЕ) 3 (3) Йохан Холмквист(ШВЕ),Самуэль Эрссон(ШВЕ),Филип Густавссон(ШВЕ) 2 (5) Микаэль Теллквист(ШВЕ),Эрик Фаст(ШВЕ),Линус Улльмарк(ШВЕ),Маркус Хёгберг(ШВЕ), ,Антон Форсберг(ШВЕ) 1 (3) Юнас Густавссон(ШВЕ),Андерс Линдбек(ШВЕ),Феликс Сандстрем(ШВЕ) итого: вратарей-18,шайб-72 21.11.2025

Sergey Krug ФИНЛЯНДИЯ 22(1) Кари Лехтонен(Фин) 10(1) Туукка Раск(ФИН) 8 (1) Веса Тоскала(ФИН) 7 (1) Антеро Нииттимяки(ФИН) 6 (1) Миикка Кипрусофф(ФИН) 5 (1) Карри Ряме(ФИН) 4 (3) Антти Ниеми(ФИН),Юусе Сарос(ФИН),Юкко-Пекка Луукконен(ФИН) 2 (7) Никлас Оскар Бекстрём(ФИН),Антти Раанта(ФИН),Кристофер Гибсон(ФИН), Пекка Ринне(ФИН),Микко Коскинен(ФИН),Йоонас Корписало(ФИН),Каапо Кяхкёнен(ФИН) 1 (5) Ханну Тойвонен(ФИН),Фредрик Норрена(ФИН),Харри Сятери(ФИН), Вилле Хуссо(ФИН),Леви Мериляйнен(ФИН), итого: вратарей-21,шайб-89 21.11.2025

МаратХ Ура!!! А директор мой, русофоб. Даже укороченный день не сделал в честь такого российского праздника 21.11.2025

Алексей Х Ови вышел на 10 место в истории НХЛ по очкам. Забил 3 разных гола, на все вкусы его поклонников зайца, рекорсмена и прочих майков)) У Вашингтона 15 голов за БТБ! Вот это уровень) Джош Андерсон совершил необдуманный поступок, когда в первом сете полез на Великого. Ну и Монреаль получил в итоге, что выпрашивал)) 21.11.2025

Sergey Krug РОССИЯ 16(1) Сергей Бобровский(РОС) 12(1) Андрей Василевский(РОС) 10(1) Александр Георгиев(РОС) 8 (2) Евгений Набоков(РОС),Семён Варламов(РОС), 5(1) Шестёркин Игорь(РОС) 4 (4) Николай Хабибулин(РОС),Илья Брызгалов(РОС),Антон Худобин(РОС),Петр Кочетков(РОС) 3 (1) Даниил Тарасов(РОС) 2 (1) Илья Самсонов(РОС) 1 (3) Ярослав Аскаров(РОС),Иван Федотов(РОС),Георгий Романов(Рос),Илья Сорокин(РОС) итого: вратарей-16,шайб-84 21.11.2025

Сергей Макурин СуперСаня сегодня заж?г.Молодчик! Хет-трик в сорок лет, не стареют душой ветераны. Вашиков с хорошей победой! 21.11.2025

Скиталец Маловато будет) я ждал покхер)) 21.11.2025

Sergey Krug США 19(1) Райан Миллер(США) 10(2) Крэйг Андерсон(США),Бен Бишоп(США), 8 (5) Тим Томас(США),Скотт Клемменсен(США),Джимми Ховард(США),Кори Шнайдер(США),Джонатан Куик(США) 7 (2) Джон Грэм(США),Коннор Хеллебайк(США) 5 (3) Роберт Эш(США),Рик Дипьетро(США),Кейси Десмит(США) 4 (7) Эл Монтойя(США),Джон Гибсон(США),Кит Кинкейд(США),Скотт Дарлинг(США),Алекс Лайон(США),Тэтчер Демко(США), Спенсер Найт(США) 3 (5) Тай Конклин(США),Майкл МакКЕННА(США),Брент Джонсон(США),Джозеф Уолл(США),Алекс Неделькович(США) 2 (8) Брайан Буше(США),Гарт Сноу(США),Майкл Данэм(США),Джек Кэмпбелл(США),Алекс Стэлок(США),Джейк Оттинджер(США),Дастин Вульф(США),Джереми Свэйман(США), 1 (2) Финикс Копли(США),Кейден Примо(США) итого: вратарей-35,шайб-168 21.11.2025

Догада Кажется сеодня я понял смысл слова "рашист" 21.11.2025

Sergey Krug 3 (11)Шон Бурк(КАН),Марти Турко(КАН),Эндрю Рэйкрофт(КАН),Жозе Теодор(КАН),Чад Джонсон(КАН), Майкл Хатчинсон(КАН),Луи Доминге(КАН),Скотт Уэджвуд(КАН),Нико Доус(КАН),Дарси Кемпер(КАН),Сэм Монтембо(КАН) 2 (16)Крис Мэйсон(КАН),Марк Дени(КАН),Дэни Сабурин(КАН),Стивен Валикетт(КАН),Ян Дани(КАН) Джефф Делорье(КАН),Мэтт Хэкетт(КАН),Эндрю Хаммонд(КАН),Тристан Джарри(КАН) Спенсер Мартин(КАН),Коннор Ингрэм(КАН),,Логан Томпсон(КАН),Кэлвин Пикард(КАН),Джет Гривз(КАН),Стюарт Скиннер(КАН), 1 (17)Кевин Уикз(КАН),Крис Осгуд(КАН),Майкл Гарнетт(КАН),Адам Манро(КАН),Кёртис Сэнфорд(КАН),Себастьян Карон(КАН), Джейми Макленнан(КАН),Майкл Лейтон(КАН),Патрик Лалим(КАН),Натан Лоусон(КАН), Джастин Питерс(КАН),Бен Скривенс(КАН),Джейсон Лабарбера(КАН),Джош Хардинг(КАН), Лоран Броссуа(КАН),Аарон Делл(КАН),Эдин Хилл(КАН),Крис Дригер(КАН) итого: вратарей-75,шайб-229 21.11.2025

tonipi с Добрым Пятничным Утром от Александра Михалыча! с очередным! тоже рекорд всех времён и народов!))) 21.11.2025

Sergey Krug Сэм Монтембо вратарь №15,первая шайба 16 апреля, 2022,всего 3.. КАНАДА 28(1) Марк-Андре Флёри(КАН) 22(1) Кэри Прайс(КАН) 19(1) Кэм Уорд(КАН) 12(1) Деван Дубник(КАН) 11(1) Брайан Эллиотт(КАН) 9 (2) Роберто Луонго(КАН),Картер Хаттон(КАН) 8 (2) Рэй Эмери(КАН),Стив Мэйсон(КАН) 7 (5) Мартин Бродёр(КАН),Жан-Себастьян Жигер(КАН),Джонатан Бернье(КАН),Кэм Тэлбот(КАН),Джеймс Раймер(КАН) 6 (5) Эд Бельфор(КАН),,Мэтт Мюррей(КАН),Маккензи Блэквуд(КАН),Картер Харт(КАН),Джейк Аллен(КАН) 5 (8) Паскаль Леклер(КАН),Алекс Олд(КАН),Дуэйн Ролосон(КАН),Майк Смит(КАН),Дэн Эллис(КАН),Кёртис Макелинни(КАН), Кори Кроуфорд(КАН),Мартин Джонс(КАН), 4 (4) Мартин Бирон(КАН),Джоуи Макдональд(КАН),Дастин Токарски(КАН),Джордан Биннингтон(КАН), 21.11.2025

Adiоs Amigos R Кто деда разбудил? 21.11.2025

.Алексей. Зверь. 21.11.2025

spartsmen монтрё, конечно, сейчас совсем не фестивальный, тем не менее в сдвоенном матче вашики его укатали. не ожидал такого, если честно. комментатор сказал: карбери, не будь дураком, и получился прекрасный хет-трик. хорошая ночь. 21.11.2025

Скиталец 3+1 в сорокет. Ну дед ты даёшь))) 21.11.2025

HodorVor 8 или 7 забили? 21.11.2025

Sergey Krug С победой!Матч,конечно,сумбурный...парад ошибок,к счастью для Вашингтона ошибок больше совершил Монреаль. 21.11.2025

Морская свинка_1979 Позовите Зайчика с отстрова. Без него праздник не праздник. 21.11.2025

Алексей Х Саня, что ж ты творишь такое в 40 лет?? У меня просто нет такого количества огнетушителей, у парней взаймы просил в лайве))))) 21.11.2025

N.A.F.1974 Хороший хоккей для зрителя.И едва ли для вратарей и ТШ. Зрелищно и результативно.Лучшая игра Франка.Ну ,а капитану забивать Монреалю не ново.)Наш клиент ,как говорится:) Сокрушили Хабс.На Белл -центре.И Б2Б не помеха. Болельщиков Кэпс с победой!Третьей подряд. 21.11.2025

Скиталец В 40 лет хечтрики кладет. Братан уважуха) 21.11.2025

ToLkUnet Саня монстр, хейтеров в топку 21.11.2025

Морская свинка_1979 З гола в одном матче в 40 лет в НХЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.11.2025

baruv Смотрибельный матч! Ови своим хеттриком поставил в нем жирную точку! После вчерашнего тяжелого матча с Эдмонтоном столичные выдержали скорость до конца. 21.11.2025

невропатолог176 Очень Доброе Утро от Александра Овечкина!). 908! 31 осталось! Вашингтон точно вышел из суммрака. 7:4 вчера, 8:4 сегодня! Устал это писать. Теория подтверждается: Саня забивает..команда выигрывает! И КАК ЗАБИВАВЕТ! Вашингтон все молодцы: Сони (дубль), Франк, Джекоб, Строум(ассистенский хет-трик)....Ждем гола Ови в пустые.. Если Карбери все таки не ...удак. Ови дубль! при равных составах. Хет-трррик от Ови! Голы в 4м матче подряд...ну все, день будет удачным) Хаппи! :clap: 908- в лиге. Второй по победным. Догонит и перегонит. 445 в составе одной команды. Много чего забыл - но Сергей дополнит 21.11.2025

Догада сочувствую 21.11.2025

maxcds Ничего не меняется. Сегодня у хохлизированных бомбанет. До вылета на орбиту 3.. 2.. 1.. 21.11.2025

Дайте ходу пароходу Александр Михайлович уважил!!!! 3+1! И кто сказал, что он не бежит? Конец третьего периода БТБ, и он легко бежит в контратаку и забивает)))) И это он ещё Андерсену лицо чистить не стал)))) 10 место в НХЛ среди бомбардиров!!! Вашингтон второй матч выдаёт чистый кайф))) Даже Милано отдуплился) Без Дюбуа и Дауда много пропускаем, но зато полетело всё в атаке. Чарли пропустил вроде 4, но сколько потащил! В таблицу смотреть уже приятнее)) Флорида, Коламбус, Фили, НЙР , Тампа, Вашингтон выиграли, и на Востоке как сельди в бочке, особенно в Столичном)) 21.11.2025