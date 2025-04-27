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Сегодня, 22:10

«Монреаль» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Монреаль» и «Вашингтон» проведут матч в первом раунде Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на понедельник, 28 апреля. Игра пройдет на арене «Белл Центр» в Монреале, стартовое вбрасывание состоится в 1.30 по московскому времени.

«Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Монреаль» — «Вашингтон» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга «VK Видео».

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Вашингтона». Два дня назад «Монреаль» победил в третьей игре на своем льду — 6:3.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял первое место в Столичном дивизионе и Восточной конференции, а «Монреаль» — пятое место в Атлантическом дивизионе и восьмое на «Востоке».

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забил три гола и набрал четыре очка в трех матчах серии с «Канадиенс».

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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