НХЛ.
Сегодня, 07:09

«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Вашингтон» обыграл «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

У гостей голы забили Александр Овечкин (трижды), Итэн Фрэнк (дважды), Сонни Милано (дважды) и Джейкоб Чикран, у хозяев — Брендан Галлахер, Джозеф Велено, Ник Сузуки и Майкл Мэтисон.

«Вашингтон» (24 очка после 21 игры) занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, «Монреаль» (23 очка после 20 матчей) идет на 13-м месте.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя