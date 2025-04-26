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Сегодня, 06:23

«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монреаль» переиграл «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3.

У «Канадиенс» заброшенными шайбами отметились Александр Каррье, Ник Сузуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. Голы «Кэпиталз» забили Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и Александр Овечкин.

Счет в серии 2-1 в пользу «Кэпиталз». Четвертый матч состоится в понедельник, 28 апреля, и начнется в 01:30 по московскому времени.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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