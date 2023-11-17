«Вегас» обыграл «Монреаль». Барбашев сделал голевую передачу

«Монреаль» проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6. Встреча прошла на льду «Белл Центра» в Монреале.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одной голевой передачей.

«Вегас» с 27 очками лидирует в Западной конференции. «Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции — 16 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вегас» — 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)

Голы: Ньюхук — 4 (Сузуки, Мэтисон), 6:43 — 1:0. Ковачевич — 1 (Ньюхук, Сузуки), 10:03 — 2:0. Хауден — 3 (мен., Колесар), 22:33 — 2:1. Юленен — 2, 28:28 — 3:1. Макнэбб — 1 (Теодор, Айкел), 28:46 — 3:2. Маршессо — 7 (Барбашев, Амадио), 31:20 — 3:3. Юленен — 3 (Пеццетта, Линдстрем), 31:53 — 4:3. Теодор — 4 (бол., Айкел, Стоун), 36:07 — 4:4. Айкел — 7 (бол., Теодор, Стоун), 58:04 — 4:5. Стоун — 5 (бол., Карлссон, Теодор), 58:48 — 4:6. Бэррон — 4 (Кофилд, Мэтисон), 59:06 — 5:6.

Вратари: Примо (18:56 — 19:11, 58:56 — 59:06, 59:29) — Хилл.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 28 (6+10+12) — 42 (18+11+13).

Наши: — - Барбашев (13.19/1/+1), Дорофеев (10.38/2/-2).

17 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.