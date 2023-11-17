Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:00

«Вегас» обыграл «Монреаль». Барбашев сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Монреаль» проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6. Встреча прошла на льду «Белл Центра» в Монреале.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одной голевой передачей.

«Вегас» с 27 очками лидирует в Западной конференции. «Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции — 16 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Вегас» — 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)

Голы: Ньюхук — 4 (Сузуки, Мэтисон), 6:43 — 1:0. Ковачевич — 1 (Ньюхук, Сузуки), 10:03 — 2:0. Хауден — 3 (мен., Колесар), 22:33 — 2:1. Юленен — 2, 28:28 — 3:1. Макнэбб — 1 (Теодор, Айкел), 28:46 — 3:2. Маршессо — 7 (Барбашев, Амадио), 31:20 — 3:3. Юленен — 3 (Пеццетта, Линдстрем), 31:53 — 4:3. Теодор — 4 (бол., Айкел, Стоун), 36:07 — 4:4. Айкел — 7 (бол., Теодор, Стоун), 58:04 — 4:5. Стоун — 5 (бол., Карлссон, Теодор), 58:48 — 4:6. Бэррон — 4 (Кофилд, Мэтисон), 59:06 — 5:6.

Вратари: Примо (18:56 — 19:11, 58:56 — 59:06, 59:29) — Хилл.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 28 (6+10+12) — 42 (18+11+13).

Наши: — - Барбашев (13.19/1/+1), Дорофеев (10.38/2/-2).

17 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Монреаль Канадиенс
2
0
Читайте также
Андрей Мостовой: «Зарплаты в чемпионате Франции в разы меньше, чем в России. Я удивился»
«Сказала бы в грубой форме, но не стоит такое писать». Вяльбе обозвала Березуцкого, но ее атаковал Губерниев
После частичного обрушения дома в Астрахани введен региональный режим ЧС
Политолог Никулин оценил последствия решения Финляндии о закрытии границ с РФ
Пленный ВСУ рассказал об украинских потерях на левобережье Днепра
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Коламбус» потерпел поражение от «Аризоны». Проворов и Воронков отметились голевыми передачами

НХЛ: «Оттава» обыграла «Детройт», «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Результаты матчей 16 и 17 ноября