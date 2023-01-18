«Монреаль» обыграл «Виннипег». Дадонов оформил дубль

Дадонов оформил дубль в победном матче «Монреаля» против «Виннипега»

«Монреаль» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» прервали трехматчевую победную серию «Джетс».

Российский нападающий Евгений Дадонов отметился двумя заброшенными шайбами в составе победителей. Теперь у него 4 гола в этой регулярке. Его признали второй звездой встречи.

«Виннипег» с 59-ю очками лидирует в Западной конференции. «Монреаль» с 41 очком располагается на 15-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Виннипег» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Коннор — 22 (бол., Моррисси, Элерс), 21:24 — 0:1. Дадонов — 3 (Бэррон, Дворак), 27:46 — 1:1. Хоффман — 8 (Дак, Бэррон), 29:28 — 2:1. Дадонов — 4 (Дворак, Савар), 33:31 — 3:1. Андерсон — 11 (Дак, Мэтисон), 44:19 — 4:1.

Вратари: Монтембо — Хеллибак.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 28 (10+11+7) — 26 (6+10+10).

Наши: Дадонов (15.19/6/+2) — -.

18 января. Монреаль. Centre Bell.