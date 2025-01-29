«Виннипег» обыграл «Монреаль» и продлил победную серию

«Монреаль» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Джетс» одержали четвертую победу подряд.

Единственную шайбу «Канадиенс» забросил Юрай Слафковски. Голами у гостей отметились Марк Шайфли, Расмус Купари и Кайл Коннор, оформивший дубль.

«Виннипег» с 73 очками в 52 матчах лидирует в Западной конференции. «Монреаль» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 53 очка в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Виннипег» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Слафковски — 8 (Сузуки, Кофилд), 11:03 — 1:0. Коннор — 28 (Виларди, Демело), 15:36 — 1:1. Шайфли — 29 (Виларди, Моррисси), 30:44 — 1:2. Коннор — 29 (Густафссон), 39:58 — 1:3. Купари — 4 (п.в., Элерс, Перфетти), 58:15 — 1:4.

Вратари: Монтембо (57:46 — 58:15) — Хеллибак.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 25 (15+3+7) — 24 (7+13+4).

Наши: — - Наместников (14.40/4/-1).

29 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.