Гол Сергачева в овертайме принес «Юте» победу над «Монреалем»

«Юта» на выезде одержала победу над «Монреалем» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Авторами голов победителей стали Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн, а также решивший исход матча в овертайме Михаил Сергачев.

26-летний россиянин набрал 16 (7+9) очков в 23 матчах.

За «Канадиенс» отличились Джейден Страбл и Алекс Ньюхук.

«Юта» набрала 21 очко и идет 11-й в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 17 очками занимает предпоследнее, 15-е место на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Юта» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гюнтер — 10 (Келлер, Шмальц), 26:23 — 0:1. Штрабл — 2 (Кофилд, Савар), 28:05 — 1:1. Ньюхук — 5 (Дворак, Джекай), 40:46 — 2:1. Макбэйн — 8 (Кули, Гюнтер), 44:17 — 2:2. Сергачев — 6 (Шмальц, Хэйтон), 64:33 — 2:3.

Вратари: Монтембо — Веймелка.

Штраф: 20 — 8.

Броски: 13 (5+3+5+0) — 29 (14+8+6+1).

Наши: — - Сергачев (30.43/1/+3).

27 ноября. Монреаль. Centre Bell.