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Сегодня, 09:13

Морис назвал Бобровского великим после победы над «Тампой» во втором матче серии Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился мнением о вратаре Сергее Бобровском.

«Пантерз» победили «Тампу» со счетом 2:0 во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Российский голкипер отразил 19 из 19 бросков.

«Всю карьеру Бобровский вкладывает столько времени в то, чтобы быть великим — [поэтому] это не удивляет. Это просто хороший пример для тех, кто за ним наблюдает. Если хотите быть лучше — оттачивайте мастерство, вкладывайте в это больше времени, находите в этом радость. И тогда у вас будут такие же хорошие матчи», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

Третий матч в серии состоится в ночь на субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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