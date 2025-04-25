Морис назвал Бобровского великим после победы над «Тампой» во втором матче серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился мнением о вратаре Сергее Бобровском.

«Пантерз» победили «Тампу» со счетом 2:0 во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Российский голкипер отразил 19 из 19 бросков.

«Всю карьеру Бобровский вкладывает столько времени в то, чтобы быть великим — [поэтому] это не удивляет. Это просто хороший пример для тех, кто за ним наблюдает. Если хотите быть лучше — оттачивайте мастерство, вкладывайте в это больше времени, находите в этом радость. И тогда у вас будут такие же хорошие матчи», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

Третий матч в серии состоится в ночь на субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.