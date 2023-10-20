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НХЛ

Сегодня, 10:06

Морис — об игре Бобровского: «Его последние два матча были на высшем уровне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал игру вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:1).

«Его последние две игры были на высшем уровне. Будучи вратарем-ветераном, он понял, что ему нужно подняться выше уровнем. Не то чтобы он был плох, но, чтобы победить такого соперника, нужно сыграть выше среднего», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Бобровский был признан первой звездой встречи. 35-летний россиянин отразил 29 из 30 бросков по воротам.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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