Морис — об игре Бобровского: «Его последние два матча были на высшем уровне»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал игру вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:1).

«Его последние две игры были на высшем уровне. Будучи вратарем-ветераном, он понял, что ему нужно подняться выше уровнем. Не то чтобы он был плох, но, чтобы победить такого соперника, нужно сыграть выше среднего», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Бобровский был признан первой звездой встречи. 35-летний россиянин отразил 29 из 30 бросков по воротам.