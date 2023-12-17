Морис оценил игру вратаря Бобровского в матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном» (5:1). Россиянин отразил 38 бросков.

«Вы не сможете победить этих парней из «Эдмонтона» на их площадке, если ваш вратарь не покажет великолепную игру. Он был быстрым, динамичным и взрывным в воротах, но при этом он был невероятно спокоен», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Эта победа стала для Бобровского 374-й в в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. 35-летний россиянин вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ.