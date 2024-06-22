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Сегодня, 06:49

Морис — об отмененном голе Баркова: «Мы получим кадры, принесем в ЦРУ и во всем разберемся»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал отмененный гол Александра Баркова в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (1:5).

«Я не знаю, возможно, это был офсайд. Судьи сообщили мне, что это было последнее видео, которое они получили, и они приняли решение, что это офсайд. У меня не было всех видеозаписей, но, основываясь на том, что я видел и что видел наш человек на видео, я бы ни за что не стал оспаривать офсайд, если бы все было наоборот. Я бы не стал просить запрос, основываясь на этом видеою. Мы получим кадры, принесем в ЦРУ и во всем разберемся», — скзал Морис на пресс-конференции.

На 21-й минуте форвард «Пантерз» Александр Барков забросил шайбу в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда после запроса тренерского штаба «Ойлерз».

Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.

Александр Барков (хоккей)
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
0
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