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Сегодня, 07:31

Морис стал четвертым тренером в НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли в возрасте 57 лет и старше

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис выиграл свой первый Кубок Стэнли в 57 лет. В финале «Пантерз» победили «Эдмонтон» (4-3).

Морис стал четвертым тренером в истории НХЛ, выигравшим Кубок в возрасте 57 лет и старше, после Скотти Боумэна, Дика Ирвина и Брюса Кэссиди.

Также на счету канадского специалиста 1 848 матчей в регулярном чемпионате — это самый большой показатель среди главных тренеров до первого Кубка, а 137 игр в плей-офф — третий результат после Пэта Бернса (144) и Майка Кинэна (140).

Хоккеисты &laquo;Флориды&raquo; на&nbsp;церемонии награждения после победы в&nbsp;Кубке Стэнли. «Флорида» выиграла Кубок Стэнли! Бобровский, Тарасенко и Куликов — чемпионы НХЛ

Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Пол Морис
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