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Сегодня, 08:55

Морис — о поражении от «Эдмонтона»: «Игроки «Флориды» зализывают свои раны, и завтра мы начнем восстановление»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвел итоги шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (1:5).

«Если вы войдете в раздевалку прямо сейчас, там будет не так много счастливых людей. Меня не беспокоит психологическое состояние игроков сегодня. Ты потерпел поражение, ты чувствуешь это, тебе больно. Мы зализываем свои раны, и завтра начнем восстановление.

Но то, кем ты являешься сегодня, ничего не значит для того, кем ты будешь через два дня. Я думаю, нам не хватает скорости в нападении, особенно в формате «5 на 5?. Нас загоняют в углы. Нам нужно найти места, где мы сможем развивать скорость или сохранять ее», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Пол Морис
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