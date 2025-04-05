«Динамо» — о повторении Овечкиным рекорда Гретцки: «Одна шайба до величия»

Московское «Динамо» в своем Telegram-канале отреагировало на повторение форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

«Ждем мы. Ждет страна. Ждет весь мир. Одна шайба до недосягаемого величия», — написала пресс-служба «Динамо».

5 апреля Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). Эти шайбы стали для него 893-й и 894-й за карьеру в 1486-й игре в лиге. Россиянин повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

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