Мостовой хочет написать стихотворение про рекорд Овечкина

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал о планах написать стихотворение, посвященное рекорду нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я вчера уже стишок небольшой выложил. Ну, что-нибудь черканем, конечно», — сказал Мостовой «СЭ».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах).