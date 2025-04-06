Мостовой хочет написать стихотворение про рекорд Овечкина

6 апреля, 21:30
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал о планах написать стихотворение, посвященное рекорду нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Я вчера уже стишок небольшой выложил. Ну, что-нибудь черканем, конечно», — сказал Мостовой «СЭ».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». Эта шайба стала для 39-летнего россиянина 895-й за карьеру в 1487-й игре в североамериканской лиге.
Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах (894 шайбы в 1487 матчах).
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