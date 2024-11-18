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Сегодня, 17:19

Мостовой назвал сумасшедшим настрой Овечкина в этом сезоне

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки.

«Когда понимаешь, что подобное достижение уже близко, настрой сумасшедший. Такие игроки рождаются нечасто, что и говорить. Вот смотришь на других хоккеистов — один до 400 голов дошел, другой до 500. А у Овечкина уже под 900! Вот и они на него смотрят и думают, как им вообще его догонять теперь», — цитирует Мостового Vseprosport.

18 ноября 39-летний россиянин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Теперь на счету Овечкина 866 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 28 шайб.

Источник: vseprosport.ru
Александр Мостовой
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз

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