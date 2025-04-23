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Сегодня, 08:19

Мостовой заявил, что хочет сыграть в хоккей в одном звене с Овечкиным

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной Росиии Александр Мостовой рассказал, что рассчитывает сыграть в хоккей в одном звене с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным по приезде игрока в Россию.

«Я со многими ребятами-хоккеистами знаком и много лет как бы играю в хоккей. Играл и со всеми хоккейными легендами. Саша много лет выступает в НХЛ, и если этим летом вернется и будет возможность, то мы, конечно, сыграем. Хоть пас от него получу и, может, забью. Или ему отдам. Даже я больше хотел бы ему отдать, а он пускай забьет», — приводит ТАСС слова Мостового.

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894). Позже россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах до 897. В нынешнем плей-офф НХЛ он отметился двумя заброшенными шайбами и вышел на 13-е место по голам в Кубке Стэнли (74), сравнявшись с Джо Павелски.

Источник: ТАСС
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Александр Мостовой
Александр Овечкин
Футбол
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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