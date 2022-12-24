Мозякин прокомментировал результативную игру Овечкина

Легендарный хоккеист Сергей Мозякин отреагировал на дубль форварда Александра Овечкина в матче НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег».

24 декабря в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Он играет в той команде, которая ему доверяет. У него хорошие партнеры, которые чувствуют его, а он чувствует их. Это командный вид спорта», — цитирует Мозякина ТАСС.