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Сегодня, 09:25

Мозякин прокомментировал результативную игру Овечкина

Виктория Кравченко
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Легендарный хоккеист Сергей Мозякин отреагировал на дубль форварда Александра Овечкина в матче НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег».

24 декабря в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Он играет в той команде, которая ему доверяет. У него хорошие партнеры, которые чувствуют его, а он чувствует их. Это командный вид спорта», — цитирует Мозякина ТАСС.

Александр Овечкин
Сергей Мозякин
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