20 октября, 02:51

Мухамадуллина и Романова внесли в список травмированных

Павел Лопатко

«Сан-Хосе» внес в список травмированных российского защитника Шакира Мухамадуллина. У 23-летнего игрока травма верхней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ.

Защитник пока сыграл только в одном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ) 10 октября, в котором сделал две результативные передачи.

Также в список травмированных внесли российского защитника «Айлендерс» Александра Романова. У 25-летнего игрока травма верхней части тела. В последний раз он выходил на лед в матче с «Эдмонтоном» (4:2) 17 октября. В сезоне-2025/26 у Романова четыре матча без результативных действий.

  • JohnnyD

    еще один "спортивный" журнализд - идиот...

    20.10.2025

