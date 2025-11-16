Мурашов стал вторым вратарем «Питтсбурга» с «сухарем» в первом победном матче в НХЛ

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов на ноль сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:0).

21-летний россиянин отразил 22 броска в этой встрече и повторил достижение Джеффа Заткоффа 2013 года, став вторым вратарем «Пингвинз», оформившим «сухарь» в первом победном матче в НХЛ.

Мурашов дебютировал в лиге 9 ноября в матче против «Лос-Анджелес», в котором его команда уступила со счетом 2:3.

«Питтсбург» набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.