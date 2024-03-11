Певец Бородин — об идее открыть в США каток в честь Овечкина: «Будет островок России»

Музыкант Арсений Бородин высказал мнение об открытии катка в США в честь своего друга, хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Прекрасная идея! Думаю, по всему миру надо открыть катки [в честь Овечкина]. Безусловно, и в России сто процентов будет. Саша является неотъемлемой частью, когда звучит название нашей страны. Овечкин — один из ярчайших представителей. Если каток в Америке откроют, буду представлять, что там открылся островок России, и дальше он будет расти и расти. И неизвестно, к чему это может привести», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

В декабре 2023 прошел аукцион, вырученные средства от которого пойдут на финансирование хоккейного катка, он будет носить имя Овечкина. Арена может быть открыта в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

38-летний Овечкин занимает второе место по числу заброшенных шайб в истории НХЛ. У 38-летнего россиянина 840 голов — на 54 меньше, чем у рекордсмена Уэйна Гретцки.