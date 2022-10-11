Мюррей сыграет в первом матче «Торонто» в новом сезоне, Самсонов выйдет на игру с «Вашингтоном»

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Тренерский штаб «Торонто» определился с вратарем на стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
В матче с «Монреалем» в воротах сыграет Мэтт Мюррей. Во второй встрече против «Вашингтона» сыграет Илья Самсонов.
Первый матч сезона «Торонто» проведет 13 октября против «Монреаля», а на следующей день «Мэйпл Ливз» сыграют с «Вашингтоном».
Самсонов присоединился к «Торонто» летом 2022 года. Последние три сезона 25-летний россиянин выступал за «Вашингтон».
В минувшем сезоне на счету Самсонова 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он пропустил 119 шайб и сделал 3 шатаута при 89,6 процента отраженных бросков.