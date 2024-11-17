Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:14

На арене «Тампы» провели церемонию в честь 300-й победы Василевского в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

На домашней арене «Тампы» состоялась церемония чествования российского голкипера Андрея Василевского, достигшего отметки в 300 побед в НХЛ.

Торжественное мероприятие прошло перед домашним матчем «Тампы» против «Нью-Джерси» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ. На льду появилась семья 30-летнего россиянина. Голкипера поздравили одноклубники Никита Кучеров и Райан Макдона.

Василевский одержал свою 300-ю победу в НХЛ в матче против «Виннипега» (4:1), который прошел 15 ноября.

«Это огромная честь. Для меня большая честь участвовать в такой замечательной церемонии. Я считаю, что ребята хорошо сыграли. Конечно, команда сделала мне пару подарков перед игрой, но самым важным подарком было то, что они отлично сыграли... сегодня слишком много подарков», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» прошла в финал
Камила Валиева посетила этап «Гран-при России» в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя