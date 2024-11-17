На арене «Тампы» провели церемонию в честь 300-й победы Василевского в НХЛ

На домашней арене «Тампы» состоялась церемония чествования российского голкипера Андрея Василевского, достигшего отметки в 300 побед в НХЛ.

Торжественное мероприятие прошло перед домашним матчем «Тампы» против «Нью-Джерси» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ. На льду появилась семья 30-летнего россиянина. Голкипера поздравили одноклубники Никита Кучеров и Райан Макдона.

Василевский одержал свою 300-ю победу в НХЛ в матче против «Виннипега» (4:1), который прошел 15 ноября.

«Это огромная честь. Для меня большая честь участвовать в такой замечательной церемонии. Я считаю, что ребята хорошо сыграли. Конечно, команда сделала мне пару подарков перед игрой, но самым важным подарком было то, что они отлично сыграли... сегодня слишком много подарков», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.