На драфте НХЛ 2023 года было выбрано 19 российских игроков

Сегодня, 21:42
В Нэшвилле завершилась церемония драфта НХЛ-2023.
На драфте было выбрано 19 российских игроков. В первом раунде задрафтовали четырех россиян — Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба — «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия») и Михаил Гуляев («Колорадо»). В раундах 2-7 — 15 хоккеистов.
Больше всего на драфте НХЛ 2023 года было выбрано канадских игроков (87). На втором месте находятся хоккеисты из США (49), на третьем — из Швеции (25), на четвертом — из России (19), на пятом — из Финляндии (15).
Год назад на драфте в Монреале было выбрано 23 российских хоккеиста.
Все российские игроки драфта-2023:
6. «Аризона» — Дмитрий Симашев (защитник, Россия, «Локомотив»)
7. «Филадельфия» — Матвей Мичков (нападающий, Россия, СКА)
12. «Аризона» (от «Оттавы») — Даниил Бут (нападающий, Россия, «Локомотив»)
31. «Колорадо» (от «Флориды» через «Монреаль») — Михаил Гуляев (защитник, Россия («Авангард»)
44. «Чикаго» — Роман Канцеров (нападающий, Россия, «Металлург»)
80. «Калгари» — Айдар Суниев (нападающий, Россия, «Пентиктон Вис»)
87. «Филадельфия» — Егор Заврагин (вратарь, Россия, «Югра»)
100. «Каролина» — Александр Рыков (нападающий, Россия, «Трактор»)
110. «Монреаль» — Богдан Конюшков (защитник, Россия, «Торпедо»)
126. «Каролина» — Станислав Яровой (нападающий, Россия, «Витязь»)
142. «Питтсбург» — Михаил Ильин (нападающий, Россия, «Северсталь»)
144. «Монреаль» — Евгений Волохин (вратарь, Россия, «Югра»)
155. «Колорадо» — Никита Ишимников (защитник, Россия, «Автомобилист»)
158. «Каролина» — Руслан Хажеев (вратарь, Россия, «Трактор»)
163. «Каролина» — Тимур Муханов (нападающий, Россия, «Северсталь»)
176. «Калгари» — Егор Егоров (вратарь, Россия, «Динамо» М)
202. «Сент-Луис» — Никита Сысуев (нападающий, Россия, «Спартак»)
203. «Сан-Хосе» — Егор Римашевский (нападающий, Россия, «Динамо» М)
222. «Каролина» — Егор Вельмакин (вратарь, Россия, «Буран»).