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Сегодня, 20:20

На сайте НХЛ спрогнозировали количество голов Овечкина в новом сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен сделал прогноз на количество шайб, которые форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит в сезоне-2023/24.

Сколько голов будет у Овечкина? Более 40, если предположить, что он будет здоров и сыграет не менее 70 игр.

Овечкин не демонстрирует никаких признаков того, что он готов сбавить обороты. Он забил 42 гола в 73 матчах в прошлом сезоне и 50 голов в 77 играх в сезоне-2021/22. Возможно, в воскресенье ему исполнилось 38 лет, но он бросает вызов времени, потому что его бросок по-прежнему остается лучшим в НХЛ», – сказано на сайте НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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