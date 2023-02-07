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НХЛ

Сегодня, 03:27

Наместников проводит 600-й матч в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Флоридой».

Для форварда «Лайтнинг» Владислава Наместникова эта встреча стала 600-й в НХЛ. В лиге 30-летний россиянин также выступал за «Рейнджерс», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас».

В текущем сезоне Наместников провел 46 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Всего в НХЛ форвард набрал 247 (111+136) очков.

Владислав Наместников
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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