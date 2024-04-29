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НХЛ

Сегодня, 01:01

Наместников отправился в больницу после болезненного попадания шайбы в лицо

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Колорадо» (1:5).

В одном из эпизодов третьего периода форвард «Джетс» Владислав Наместников получил повреждение: шайба после броска его одноклубника Нейта Шмидта угодила в 31-летнего россиянина. Форвард долго не мог подняться и держался за лицо.

Позже на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс заявил, что Наместников был отправлен в больницу для осмотра травмы.

Счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 4:30 мск.

Владислав Наместников
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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