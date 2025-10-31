Видео
31 октября, 06:24

Нападающего «Каролины» Свечникова признали первой звездой матча с «Айлендерс»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:2), сообщает пресс-служба лиги.

25-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у него 3 (2+1) очка в 10 матчах. Свечников отличился во втором матче подряд — ранее он забил в игре с «Вегасом» (3:6).

Второй звездой матча с «Айлендерс» стал американский вратарь «Каролины» Брэндон Бусси, который отразил 26 бросков в створ из 28. Третьей звездой признали канадского форварда «Харрикейнз» Брэдли Надо, на счету которого гол.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
