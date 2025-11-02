Видео
2 ноября, 06:14

Нападающего «Монреаля» Демидова признали третьей звездой матча с «Оттавой»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

19-летний россиянин забил третий гол своей команды и перевел игру в овертайм. В сезоне-2025/26 у него 10 (3+7) очков в 12 матчах.

Иван Демидов.«Русский парень привел толпу в неистовство». Демидов забил важнейший гол и спас «Монреаль»

Первой звездой матча признали нападающего «Канадиенс» Коула Кофилда, который забил гол и отдал результативную передачу, а второй — форварда «Монреаля» Ника Сузуки, на счету которого два голевых паса.

Иван Демидов
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
Ник Сузуки
