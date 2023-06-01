Нападающему «Рейнджерс» Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава

1 июня, 23:04
Нападающему «Рейнджерс» Патрику Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
По информации источника, восстановление Кейна займет примерно 4-6 месяца. Представитель игрока Пэт Бриссон заявил, что хоккеист «хочет играть еще долго», и врачи также настроены оптимистично.
34-летний нападающий по ходу сезона перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф Кейн набрал 6 (1+5) очков. Контракт хоккеиста истекает по окончании текущего сезона НХЛ.
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И сказал Айболит: «Не беда! Подавай-ка его сюда! Я пришью ему новые ножки, Он опять побежит по дорожке». И принесли к нему кейна, Такого больного, хромого, И доктор пришил ему ножки, И патрик прыгает снова.
01.06.2023