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1 июня, 23:04

Нападающему «Рейнджерс» Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающему «Рейнджерс» Патрику Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, восстановление Кейна займет примерно 4-6 месяца. Представитель игрока Пэт Бриссон заявил, что хоккеист «хочет играть еще долго», и врачи также настроены оптимистично.

34-летний нападающий по ходу сезона перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф Кейн набрал 6 (1+5) очков. Контракт хоккеиста истекает по окончании текущего сезона НХЛ.

Патрик Кейн
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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