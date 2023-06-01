Нападающему «Рейнджерс» Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава

Нападающему «Рейнджерс» Патрику Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, восстановление Кейна займет примерно 4-6 месяца. Представитель игрока Пэт Бриссон заявил, что хоккеист «хочет играть еще долго», и врачи также настроены оптимистично.

34-летний нападающий по ходу сезона перешел из «Чикаго» в «Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф Кейн набрал 6 (1+5) очков. Контракт хоккеиста истекает по окончании текущего сезона НХЛ.