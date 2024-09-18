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Сегодня, 00:46

Нападающему «Ванкувера» Джошуа диагностировали рак яичек

Алина Савинова
Дакота Джошуа.
Фото Global Look Press
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Форвард «Ванкувера» Дакота Джошуа сообщил, что этим летом у него обнаружили рак яичек, в связи с чем он перенес операцию.

«Этим летом я почувствовал опухоль на одном из своих яичек, которую врачи позже диагностировали как рак яичек. Конечно, было страшно услышать эту новость, но, к счастью, врачи смогли успешно удалить опухоль. Последние несколько недель были чрезвычайно сложными, и мне посчастливилось заручиться поддержкой моей семьи, друзей, товарищей по команде и врачей», — цитирует Джошуа пресс-служба клуба.

Нападающий отметил, что он продолжает восстанавливаться после операции и по этой причине пропустит первый тренировочный сбор команды. Однако, по его словам, он планирует вернутся к игре в этом сезоне.

«Команда будет обновлять информацию по мере необходимости. А пока я благодарю всех за поддержку и понимание», — добавил хоккеист.

Джошуа дебютировал в НХЛ в 2021 году в составе команды «Сент-Луис». К «Ванкуверу» он присоединился летом 2022-го. В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате лиги, отметившись 18 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

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