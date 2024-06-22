Нападающие «Флориды» за первые 30 минут шестого матча с «Эдмонтоном» ни разу не бросили по воротам

Сегодня, 04:49
«Флорида» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Эдмонтоном».
За первые 30 минут встречи нападающие «Пантерз» ни разу не нанесли бросок по воротам. Все пять бросков сделали защитники: Оливер Экман-Ларссон, Густав Форслинг (по два) и Брэндон Монтур.
На 21-й минуте форвард «Флориды» Александр Барков забросил шайбу в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда после запроса тренерского штаба «Ойлерз». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Флорида» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы «Пантерз» станут обладателями Кубка Стэнли.