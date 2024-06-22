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Сегодня, 04:49

Нападающие «Флориды» за первые 30 минут шестого матча с «Эдмонтоном» ни разу не бросили по воротам

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Эдмонтоном».

За первые 30 минут встречи нападающие «Пантерз» ни разу не нанесли бросок по воротам. Все пять бросков сделали защитники: Оливер Экман-Ларссон, Густав Форслинг (по два) и Брэндон Монтур.

На 21-й минуте форвард «Флориды» Александр Барков забросил шайбу в ворота, однако гол был отменен из-за офсайда после запроса тренерского штаба «Ойлерз». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Флорида» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы «Пантерз» станут обладателями Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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