20 октября, 23:55

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Руслан Минаев

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принял участие в тренировке команды в понедельник, сообщает журналист Том Гулитти в соцсети.

Также тренировку пропустил защитник Джон Карлсон и форвард Том Уилсон.

В этом сезоне Овечкин набрал 4 (1+3) очка в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут в ночь на 22 октября дома против «Сиэтла». После шести матчей «Вашингтон» набрал 8 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

  • андр

    Тяжело в 40 лет стоять в игре да еще тренироваться.

    21.10.2025

  • Саша

    Забил на тренировку?

    21.10.2025

  • _Mike N_

    Забухал рекордсмен ?

    21.10.2025

