Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

20 октября, 23:55
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принял участие в тренировке команды в понедельник, сообщает журналист Том Гулитти в соцсети.
Также тренировку пропустил защитник Джон Карлсон и форвард Том Уилсон.
В этом сезоне Овечкин набрал 4 (1+3) очка в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Следующий матч «Кэпиталз» проведут в ночь на 22 октября дома против «Сиэтла». После шести матчей «Вашингтон» набрал 8 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
андр
Тяжело в 40 лет стоять в игре да еще тренироваться.
21.10.2025
Саша
Забил на тренировку?
21.10.2025
_Mike N_
Забухал рекордсмен ?
21.10.2025