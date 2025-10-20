Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принял участие в тренировке команды в понедельник, сообщает журналист Том Гулитти в соцсети.

Также тренировку пропустил защитник Джон Карлсон и форвард Том Уилсон.

В этом сезоне Овечкин набрал 4 (1+3) очка в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут в ночь на 22 октября дома против «Сиэтла». После шести матчей «Вашингтон» набрал 8 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.