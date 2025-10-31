Нападающий «Анахайма» Крайдер вернулся к тренировкам

Нападающий «Анахайма» Крис Крайдер вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный сайт клуба. 34-летний американец болел энтеровирусным везикулярным стоматитом.

«Это было ужасно. Медики не хотели, чтобы я заразил кого-то из команды, поэтому сидел один в гостиничном номере несколько дней. Ты ничего не можешь поделать, кроме как сидеть и чувствовать себя ужасно», — отметил Крайдер.

В этом сезоне Крайдер набрал 5 (4+1) очков в 5 матчах. Всего за карьеру у него 587 (330+257) очков в 888 матчах.