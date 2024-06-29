Нападающий Артамонов выбран «Каролиной» под общим 50-м номером на драфте НХЛ

В субботу, 29 июня, в Лас-Вегасе (США) проходит церемония второго дня драфта НХЛ-2024. Российский нападающий Никита Артамонов был выбран клубом «Каролина» во втором раунде под общим 50-м номером.

В сезоне-2023/24 18-летний хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо». Артамонов принял участие в 54 матчах команды в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету форварда 11 очков (7+4) в 13 сыгранных встречах.